Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Побегалов: футбол – это игра ошибок, но не таких же…

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал крупное поражение от "Тюмени".

"Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться. Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол, но тут же сделали ещё один подарок. Мы – бюро добрых услуг! Нас наказывают за наши ошибки. Понимаю, что футбол – это игра ошибок. Но не таких же…" - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Тюмень
Сегодня, 20:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.