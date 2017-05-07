Александр Рязанцев: мне очень комфортно тренироваться и набирать форму с "Зенитом-2"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, принявший участие в поединке второй команды сине-бело-голубых против "Мордовии" (3:0), рассказал о своём возвращении на поле после длительного перерыва, связанного с травмой.— Отлично! Сегодня вышел на поле на 15 минут, но пока больше не могу. Это на данный момент если и не максимум моих возможностей, то очень близко к нему.— Конечно, изменится. Уверен, что с каждым последующим матчем буду прибавлять. И по количеству игрового времени, и по качеству игры. Надеюсь, что мой опыт пригодится команде, оказавшейся в непростой турнирной ситуации. Сегодня сначала чуть-чуть ощутил специфику поля. На базе искусственный газон намного лучше. Однако потом почувствовал мяч, и все стало нормально. А взаимопонимание с ребятами хорошее, тренируюсь с ними довольно давно.[b][/b]— Это лично мое решение. Восстановившись после травмы, я сам пришел в "Зенит-2". Мне здесь очень комфортно тренироваться и набирать форму. Что будет дальше, не знаю.