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Александр Рязанцев: мне очень комфортно тренироваться и набирать форму с "Зенитом-2"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, принявший участие в поединке второй команды сине-бело-голубых против "Мордовии" (3:0), рассказал о своём возвращении на поле после длительного перерыва, связанного с травмой.

— Как сегодня игралось после почти годичного перерыва?

— Отлично! Сегодня вышел на поле на 15 минут, но пока больше не могу. Это на данный момент если и не максимум моих возможностей, то очень близко к нему.

— До конца сезона ситуация не изменится?

— Конечно, изменится. Уверен, что с каждым последующим матчем буду прибавлять. И по количеству игрового времени, и по качеству игры. Надеюсь, что мой опыт пригодится команде, оказавшейся в непростой турнирной ситуации. Сегодня сначала чуть-чуть ощутил специфику поля. На базе искусственный газон намного лучше. Однако потом почувствовал мяч, и все стало нормально. А взаимопонимание с ребятами хорошее, тренируюсь с ними довольно давно.

— Вы имеете солидный опыт выступления в Премьер-лиге. Почему сейчас играете за "Зенит-2"?[b][/b]

— Это лично мое решение. Восстановившись после травмы, я сам пришел в "Зенит-2". Мне здесь очень комфортно тренироваться и набирать форму. Что будет дальше, не знаю.

ФК "Зенит"
Теги: Рязанцев Зенит-2
Сегодня, 14:14
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 15:17) #
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В Зените-3 нет вакансий ? В лом работать , хочу денег !!!!
Регистрация: 29.09.2016
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