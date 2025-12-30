Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

В "Динамо" рассказали о готовности к возможному ужесточению лимита на легионеров

Глава совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявил, что бело-голубые готовы к возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Могу сказать, что "Динамо" готово к этим изменениям. У нас замечательная молодёжь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России, - сказал Ивлев ТАСС.

С 2022 года клубы РПЛ могут заявлять на сезон максимум 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле не более 8 легионеров.

Со следующего сезона лимит на легионеров в РПЛ будет постепенно ужесточаться, пока в сезоне 2028/2029 не установится новый лимит — 10 иностранцев в заявке, 5 на поле.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится