Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Армавир" подал апелляцию на полугодовую дисквалификацию Мязина

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб подал апелляцию на решение дисквалифицировать на полгода нападающего Андрея Мязина за удаление во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны "Юг" "Ротор-Волгоград" — "Армавир" (1:2).

"Мы подали апелляцию от имени клуба, потому что это наша прямая обязанность — защищать нашего игрока. Хотим добиться минимального срока дисквалификации футболиста и пожизненного отстранения судьи. Только незрячий может не заметить, сколько он допустил ошибок. Я не спорю, что наш игрок должен получить дисквалификацию, но не такую же запредельную! За толчок нельзя отстранить на полгода. Это издевательство.

Мы будем идти до конца. Нам, честно говоря, доказывать ничего не надо: страна всё видела. Если в наших комиссиях ничего подобного не увидят, то люди будут знать, кто у нас там сидит. Мы за честный футбол. Я получил много слов поддержки от болельщиков, специалистов и футболистов. Сроки рассмотрения пока неизвестны. Я попросил, чтобы на апелляции разрешили присутствовать представителю клуба и футболисту. Сам с удовольствием поеду. Пойдут ли на это — посмотрим", — цитирует Климко "Чемпионат.сом".
Теги: Армавир
Сегодня, 17:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.