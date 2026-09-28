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Литвинов вернулся в общую группу "Спартака" - источник

Игрок "Спартака" Руслан Литвинов приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов вернулся к тренировкам в общей группе после полученного повреждения.

25-летний игрок получил травму в матче 5-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (2:0) в 5-м туре РПЛ и с того времени не выходил на поле.

В нынешнем сезоне Литвинов сыграл в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: Metaratings

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