По данным источника, защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов вернулся к тренировкам в общей группе после полученного повреждения.
25-летний игрок получил травму в матче 5-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (2:0) в 5-м туре РПЛ и с того времени не выходил на поле.
В нынешнем сезоне Литвинов сыграл в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Литвинов вернулся в общую группу "Спартака" - источник
Игрок "Спартака" Руслан Литвинов приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
Фото: ФК "Спартак"