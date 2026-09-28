"Не много и не мало, плюс-минус нормально". Головин - о предложении "Спартака"

Понятно, что каждый клуб хотел бы получить больше. Но, на мой взгляд, 19 миллионов — не много и не мало, плюс-минус нормально", - сказал Головин.
По данным СМИ, в минувшее летнее трансферное окно московский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за переход 30-летнего атакующего полузащитника сборной России. Также сообщалось, что игроком интересовался петербургский "Зенит".
Ранее Головин, который является воспитанником академии ЦСКА, заявил, что потенциальный переход в стан красно-белых не станет для него проблемой.
Источник: "РБ Спорт"