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"Не много и не мало, плюс-минус нормально". Головин - о предложении "Спартака"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин оценил сумму, которую московский "Спартак" был готов заплатить за него этим летом.
Фото: Getty Images
"19 миллионов евро, которые предлагал "Спартак" - много или мало? Мне кажется, нормально.

Понятно, что каждый клуб хотел бы получить больше. Но, на мой взгляд, 19 миллионов — не много и не мало, плюс-минус нормально", - сказал Головин.

По данным СМИ, в минувшее летнее трансферное окно московский "Спартак" предложил "Монако" 19 миллионов евро за переход 30-летнего атакующего полузащитника сборной России. Также сообщалось, что игроком интересовался петербургский "Зенит".

Ранее Головин, который является воспитанником академии ЦСКА, заявил, что потенциальный переход в стан красно-белых не станет для него проблемой.

Источник: "РБ Спорт"

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