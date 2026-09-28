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Стали известны детали контракта бразильского новичка "Родины" - СМИ

Раскрыты подробности соглашения Игоря Силвы с "Родиной".
Фото: ФК "Родина"
27 сентября московский клуб "Родина" объявил о переходе защитника Игора Силвы.

По информации источника, экс-игрок французского "Лорьяна" подписал контракт по схеме "1+1".

Ранее 30-летний бразилец играл за греческие "Олимпиакос" и "Астерас", кипрский АЕК и хорватский "Осиек". С 2021 года Силва защищал цвета "Лорьяна", в составе которого провел 90 матчей, забил один мяч и сделал три ассиста.

Источник: Sport24

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