27 сентября московский клуб "Родина" объявил о переходе защитника Игора Силвы.
По информации источника, экс-игрок французского "Лорьяна" подписал контракт по схеме "1+1".
Ранее 30-летний бразилец играл за греческие "Олимпиакос" и "Астерас", кипрский АЕК и хорватский "Осиек". С 2021 года Силва защищал цвета "Лорьяна", в составе которого провел 90 матчей, забил один мяч и сделал три ассиста.
Источник: Sport24
Стали известны детали контракта бразильского новичка "Родины" - СМИ
Раскрыты подробности соглашения Игоря Силвы с "Родиной".
Фото: ФК "Родина"