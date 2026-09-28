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Объявлены три претендента на премию "Джентльмен года"

Стали известны футболисты, которые поборятся за почетное звание "Джентльмен года".
Фото: РФС / Сборная России
Обнародован шорт-лист участников премии "Джентльмен года" - 2026.

По результатам голосования болельщиков, в тройку лидеров вошли вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев (35% голосов), защитник ЦСКА Данил Круговой (24%) и хавбек "Спартака" Руслан Литвинов (15%).

Жюри, состоящее из известных тренеров, бывших игроков и спортивных журналистов, определит победителя из данной тройки.

Премия "Джентльмен года" в российском футболе существует более 30 лет, а ее обладатель по традиции получает элегантный черный смокинг, изготовленный на заказ.

Источник: "Комсомольская правда"

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