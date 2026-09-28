Обнародован шорт-лист участников премии "Джентльмен года" - 2026.
По результатам голосования болельщиков, в тройку лидеров вошли вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев (35% голосов), защитник ЦСКА Данил Круговой (24%) и хавбек "Спартака" Руслан Литвинов (15%).
Жюри, состоящее из известных тренеров, бывших игроков и спортивных журналистов, определит победителя из данной тройки.
Премия "Джентльмен года" в российском футболе существует более 30 лет, а ее обладатель по традиции получает элегантный черный смокинг, изготовленный на заказ.
Источник: "Комсомольская правда"
Объявлены три претендента на премию "Джентльмен года"
Стали известны футболисты, которые поборятся за почетное звание "Джентльмен года".
Фото: РФС / Сборная России