В агентстве Беншимола рассказали, почему форвард не ушел из "Акрона" после ЧМ-2026

Марат Хинчагов, сооснователь агентства Ultimate Sports, работающего с нападающим "Акрона" и сборной Кабо-Верде Жилсоном Беншимолом, рассказал, почему их клиент не сменил клуб этим летом.

Фото: ФК "Акрон"

"К Беншимолу был большой интерес не только после чемпионата мира, но и после старта чемпионата России, очень ярко себя проявляет. Он отказался от предложений, потому что они не давали большой буст в карьере.