В агентстве Беншимола рассказали, почему форвард не ушел из "Акрона" после ЧМ-2026

"К Беншимолу был большой интерес не только после чемпионата мира, но и после старта чемпионата России, очень ярко себя проявляет. Он отказался от предложений, потому что они не давали большой буст в карьере.
Тут был чисто спортивный вопрос. Если переходить куда-то, он хочет в клуб повыше уровнем. Это может быть и следующей зимой, и летом. Тут уже вопрос переговоров клуба. Он принадлежит «Акрону», поэтому в первую очередь клуб будет принимать решение", - сказал Хинчагов.
Жилсон Беншимол присоединился к российскому клубу летом 2024 года, перейдя из португальского "Эшторила". Действующий контракт 24-летнего игрока национальной сборной Кабо-Верде рассчитан до конца июня 2028 года.
В нынешнем сезоне на счету форварда четыре забитых гола и две результативные передачи за тольяттинскую команду в 9 стартовых турах Российской Премьер-Лиги. Также нападающий сыграл в двух матчах Кубка России, но не отметился голевыми действиями.
Источник: "Чемпионат"