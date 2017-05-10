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РФС поздравил президента ПФЛ с днём рождения

РФС поздравил с днём рождения президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрея Соколова, которому сегодня исполнилось 48 лет.

"В среду, 10 мая, исполнилось 48 лет члену Исполкома РФС, президенту ПФЛ Андрею Соколову. РФС поздравляет Андрея Илларионовича с Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе на благо отечественного футбола", - говорится в поздравлении.

РФС
Сегодня, 19:00
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