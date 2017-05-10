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Руслан Корян: главные конкуренты СКА в борьбе за стыки - "Тамбов" и "Факел

Лучший бомбардир "СКА-Хабаровск" Руслан Корян, забивший мяч и сделавший голевую передачу в матче 36 тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (3:0), рассказал, что он посвятил победу своему прадедушке.

– Сами заработали штрафной, сами реализовали. Признайтесь, нанося удар с 35 метров, рассчитывали на ошибку вратаря?

– А на что рассчитывать, когда бьешь с 35 метров? Хотя сами вратари говорят: чем дальше дистанция, тем им сложнее. Хорошо приложился – вратарь ошибся, мяч залетел. И главное, что судья увидел, что мяч пересек линию. 9 мая был Великий праздник – и гол, и победу я посвящаю своему прадедушке, который погиб в бою за освобождение Тулы. Кого вижу главным конкурентами в борьбе за "стыки"? "Енисей", наверное, своего уже не отпустит. Красноярцам, правда, играть в Ярославле – "Шинник" после разгрома в Тюмени должен быть мотивирован. Но главные конкуренты – "Тамбов" и "Факел". Тамбовчане просто лезут вверх! Тем не менее все зависит от нас. Если продолжим играть также, СКА никто не достанет", – цитирует игрока Sportbox.
Теги: Корян СКА-Хабаровск
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№1 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:27) #
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