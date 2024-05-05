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Семшов: если в клубы РПЛ перейдут Месси или Роналду, то тогда кто-то и станет чемпионом, кроме "Зенита"

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил возможность клубов РПЛ составить конкуренцию "Зениту" на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
"В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у "Зенита", петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются. Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда может кто-то и станет чемпионом, кроме "Зенита", - сказал Семшов.

На финише российского чемпионата "Зенит" занимает первое место с 50-ю очками. Вчера, 4 мая, "Краснодар" имел возможность временно возглавить турнирную таблицу, но не смог воспользоваться шансом, уступив в родных стенах грозненскому "Ахмату" (0:1). До этого "быки" также могли стать единоличным лидером чемпионата России, но сыграли в ничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0).

Отметим, что в очных противостояниях краснодарский клуб проиграл "Зениту". В матче первого круга в Санкт-Петербурге "Краснодар" открыл счет первым, но подопечные Сергея Семака смогли свести игру к ничьей. Во второй половине чемпионата, в матче в Краснодаре, "быки" также первыми вышли вперед, но в итоге потерпели поражение 1:2.

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Семшов Зенит
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