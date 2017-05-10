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Сергей Кирсанов: будем бороться из последних сил, доставать изнутри всё, что есть
Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал победу над "Спартаком" из Нальчика (1:0) в 36-м туре ФНЛ.
- Все вы прекрасно понимаете, что этот матч означал для нашей команды: даже если бы мы сегодня сыграли вничью, то шансы сохранить прописку в ФНЛ были бы невысоки. Сегодня было не до красивого футбола - важен был результат. В каждой игре мы несем кадровые потери: сегодня серьёзную травму получил Артём Коржунов - подозрение на повреждение мениска или связки. На каждый матч у нас по 14 человек в заявке, поэтому видно, что ребята уже физически подсели. У нас нет возможности ротировать состав, поэтому из последних сил мы будем бороться, доставать изнутри всё, что есть. Мы уже послезавтра улетаем во Владивосток - очень тяжело, но ребята понимают всю ответственность. Мы будем биться до последнего шанса.
- Довольны ли игрой команды сегодня или всё сводится к самоотдаче?[b][/b]
- Мы сегодня сыграли более организованно в обороне, в отличие от последних матчей, в которых нас часто наказывали за нарушения игровой дисциплины. Особенно меня порадовали наши фланговые защитники, которые наконец прониклись пониманием того, что от них требуется, поэтому играть сегодня было намного легче.
ФНЛ
- Все вы прекрасно понимаете, что этот матч означал для нашей команды: даже если бы мы сегодня сыграли вничью, то шансы сохранить прописку в ФНЛ были бы невысоки. Сегодня было не до красивого футбола - важен был результат. В каждой игре мы несем кадровые потери: сегодня серьёзную травму получил Артём Коржунов - подозрение на повреждение мениска или связки. На каждый матч у нас по 14 человек в заявке, поэтому видно, что ребята уже физически подсели. У нас нет возможности ротировать состав, поэтому из последних сил мы будем бороться, доставать изнутри всё, что есть. Мы уже послезавтра улетаем во Владивосток - очень тяжело, но ребята понимают всю ответственность. Мы будем биться до последнего шанса.
- Довольны ли игрой команды сегодня или всё сводится к самоотдаче?[b][/b]
- Мы сегодня сыграли более организованно в обороне, в отличие от последних матчей, в которых нас часто наказывали за нарушения игровой дисциплины. Особенно меня порадовали наши фланговые защитники, которые наконец прониклись пониманием того, что от них требуется, поэтому играть сегодня было намного легче.
ФНЛ
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