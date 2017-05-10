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Сергей Кирсанов: будем бороться из последних сил, доставать изнутри всё, что есть

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал победу над "Спартаком" из Нальчика (1:0) в 36-м туре ФНЛ.

- Все вы прекрасно понимаете, что этот матч означал для нашей команды: даже если бы мы сегодня сыграли вничью, то шансы сохранить прописку в ФНЛ были бы невысоки. Сегодня было не до красивого футбола - важен был результат. В каждой игре мы несем кадровые потери: сегодня серьёзную травму получил Артём Коржунов - подозрение на повреждение мениска или связки. На каждый матч у нас по 14 человек в заявке, поэтому видно, что ребята уже физически подсели. У нас нет возможности ротировать состав, поэтому из последних сил мы будем бороться, доставать изнутри всё, что есть. Мы уже послезавтра улетаем во Владивосток - очень тяжело, но ребята понимают всю ответственность. Мы будем биться до последнего шанса.

- Довольны ли игрой команды сегодня или всё сводится к самоотдаче?[b][/b]

- Мы сегодня сыграли более организованно в обороне, в отличие от последних матчей, в которых нас часто наказывали за нарушения игровой дисциплины. Особенно меня порадовали наши фланговые защитники, которые наконец прониклись пониманием того, что от них требуется, поэтому играть сегодня было намного легче.

ФНЛ
Теги: Сибирь Спартак Нальчик
Вчера, 22:13
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