На этой неделе 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, сообщает «СЭ».
В прошедшем сезоне Комличенко сыграл в 37 матчах за «Ростов», в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в РПЛ, набрав 39 баллов, а также проиграл ЦСКА в Суперфинале Кубка России (0:0, пенальти - 3:4). «Локомотив» завершил сезон на шестой позиции. В активе железнодорожников 53 очка.
"СЭ": Комличенко близок к переходу в "Локомотив"
Николай Комличенко близок к тому, чтобы подписать контракт с московским «Локомотивом».
Фото: ФК "Ростов"