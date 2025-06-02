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"СЭ": Комличенко близок к переходу в "Локомотив"

Николай Комличенко близок к тому, чтобы подписать контракт с московским «Локомотивом».
Фото: ФК "Ростов"
На этой неделе 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, сообщает «СЭ».

В прошедшем сезоне Комличенко сыграл в 37 матчах за «Ростов», в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в РПЛ, набрав 39 баллов, а также проиграл ЦСКА в Суперфинале Кубка России (0:0, пенальти - 3:4). «Локомотив» завершил сезон на шестой позиции. В активе железнодорожников 53 очка.

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