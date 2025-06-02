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Кафанов назвал лучшего вратаря РПЛ в прошедшем сезоне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался по поводу лучшего вратаря РПЛ в сезоне-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА
«На мой взгляд, в этом сезоне лучший - Игорь Акинфеев. Ошибок грубых не было, принес много очков команде. Очень сильно провел сезон», - цитирует Кафанова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Игорь Акинфеев сыграл за ЦСКА в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с красно-синими 39-летний вратарь завоевал Кубок России, а также занял третье место в чемпионате.

Напомним, что в финальном матче Кубка, в котором ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3), Акинфеев отразил удар Алексея Сутормина. Контракт российского голкипера с красно-синими рассчитан до лета 2026 года.

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