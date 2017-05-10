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Юрий Уткульбаев: я удовлетворён игрой ребят и их отношением к делу

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал поражение от "Тюмени" (0:2) в 36-м туре ФНЛ.

"Я удовлетворён игрой ребят и их отношением к делу. До первого гола у них многое получалось. Не хватало завершающего удара. Более высокое исполнительское мастерство при завершении атак позволило хозяевам победить. Чего не хватило, чтобы сохранить прописку в ФНЛ? Тяжело говорить о том периоде, когда команду тренировал не я. Зимой мы качественно поработали на сборах. Коллектив в "Нефтехимике" хороший, собрались профессионалы. Да мы не феерили, но никому не проигрывали вчистую. Нет ощущения, что последняя команда чемпионата слабее всех. Прогресс есть, а вот очков пока нет", - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.
Теги: Нефтехимик Тюмень
Вчера, 22:22
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