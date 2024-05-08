"Конечно, я вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Но сейчас я очень рад, что наказание смягчили", - приводит слова Тихонова "СЭ".
Напомним, на заседании КДК РФС 3 мая было вынесено решение о трехматчевой дисквалификации главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова (и 2 - условно) с испытательным сроком на год за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной. Также наставник красноярской команды был оштрафован на 50 тысяч рублей. Вчера, 7 мая, в результате поданной клубом аппеляции срок дисквалификации был снижен до одного матча (который он уже пропустил) и на четыре - условно.
Тихонов: вообще не планировал ничего пропускать и не ожидал получить дисквалификацию. Рад, что наказание смягчили
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал сокращение своей дисквалификации за критику арбитра.
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