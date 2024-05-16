- "Арсенал" и "Алания", даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там? На данный момент — да. Плюс у "Тюмени" все непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.
Тульский "Арсенал" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко в 31 сыгранном туре. От зоны стыковых матчей за право выступать на будущий сезон в российской Премьер-лиге их отделяет всего один балл. В активе владикавказской "Алании", которая располагается на 8-й строчке, 43 набранных очка в 32 играх. "Тюмень" с 42 очками находится на 10-й позиции и отстает от зоны стыковых матчей на 10 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Исполнительный директор ФНЛ: "Арсенал" и "Алания", даже если займут место в стыках за выход в РПЛ, не сыграют там
Исполнительный директор Первой лиги Александр Атаманенко рассказал, какие команды не смогут сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com