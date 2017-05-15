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Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал заявление генерального директора бело-голубых Евгения Муравьева, который сообщил, что 33-летний нападающий Павел Погребняк отказывается от предложенных вариантов сменить клуб.
"Возраст у Павла уже такой, что куда то ехать уже не особо хочется. Думаю, его цель — отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом. Плюс трое детей, куда-то в этом случае переезжать… Я с Погребняком общался в прошлом году, он дал понять, что Москву покидать не хочет. Он умеет играть в футбол, но в последнее время в силу ряда причин делать этого не получается. Хотя еще в прошлом сезоне выходил на поле, имел моменты. Но тренер себе не враг, он будет ставить лучшего. Погребняку нужно вновь доказывать, что он является хорошим, острым нападающим. Сейчас защитников в полсилы не переиграешь, все команды действуют очень компактно. В прошлом году Павлу тоже подыскивали команду, вопрос стоял точно так же. Но, к сожалению, его не устроили те варианты. Сейчас идет просто повторение", - цитирует Силкина "Спорт день за днем".
"Возраст у Павла уже такой, что куда то ехать уже не особо хочется. Думаю, его цель — отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом. Плюс трое детей, куда-то в этом случае переезжать… Я с Погребняком общался в прошлом году, он дал понять, что Москву покидать не хочет. Он умеет играть в футбол, но в последнее время в силу ряда причин делать этого не получается. Хотя еще в прошлом сезоне выходил на поле, имел моменты. Но тренер себе не враг, он будет ставить лучшего. Погребняку нужно вновь доказывать, что он является хорошим, острым нападающим. Сейчас защитников в полсилы не переиграешь, все команды действуют очень компактно. В прошлом году Павлу тоже подыскивали команду, вопрос стоял точно так же. Но, к сожалению, его не устроили те варианты. Сейчас идет просто повторение", - цитирует Силкина "Спорт день за днем".
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