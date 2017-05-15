Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал заявление генерального директора бело-голубых Евгения Муравьева, который сообщил, что 33-летний нападающий Павел Погребняк отказывается от предложенных вариантов сменить клуб.

"Возраст у Павла уже такой, что куда то ехать уже не особо хочется. Думаю, его цель — отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом. Плюс трое детей, куда-то в этом случае переезжать… Я с Погребняком общался в прошлом году, он дал понять, что Москву покидать не хочет. Он умеет играть в футбол, но в последнее время в силу ряда причин делать этого не получается. Хотя еще в прошлом сезоне выходил на поле, имел моменты. Но тренер себе не враг, он будет ставить лучшего. Погребняку нужно вновь доказывать, что он является хорошим, острым нападающим. Сейчас защитников в полсилы не переиграешь, все команды действуют очень компактно. В прошлом году Павлу тоже подыскивали команду, вопрос стоял точно так же. Но, к сожалению, его не устроили те варианты. Сейчас идет просто повторение", - цитирует Силкина "Спорт день за днем".
Теги: Силкин Погребняк Динамо
Сегодня, 21:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Возраст у Павла уже такой, что куда то ехать уже не особо хочется. Думаю, его цель — отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом.

Не похоже, что он отрабатывает, правильней было сказать "его цель - отсидеть контракт до конца, и подписать новый"


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.