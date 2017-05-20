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Дмитрий Парфенов: игра получилась – как весь сезон

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своей команды в матче против "Химок" (3:1).

"Игра получилась – как весь сезон, – приводит его слова официальный сайт ФНЛ. – Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!"
Теги: Парфенов Тосно Химки
Вчера, 22:23
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