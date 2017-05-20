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Игорь Черевченко: cостояние поля – цена результата

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче против "Шинника" (1:0).

"Игры сегодня было мало. Состояние поля – цена результата. Так что в основном была борьба. В таких матчах решающие голы часто забиваются со "стандартов", – приводит его слова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика
Вчера, 22:34
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорь подписывал контракт с перспективой остаться в команде ,если Балтика сохранится в ФНЛ..

Теперь главное- чтобы РУ клуба по привычке не просрало такого Специалиста.


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Регистрация: 21.04.2015
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