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Дмитрий Аленичев станет новым главным тренером "Енисея"
Дмитрий Аленичев станет новым главным тренером "Енисея", сообщает "Советский спорт".
Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.
В минувшем первенстве ФНЛ "Енисей" занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил "Арсеналу" (2:1, 0:1).
Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.
В минувшем первенстве ФНЛ "Енисей" занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил "Арсеналу" (2:1, 0:1).
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