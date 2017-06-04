Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев станет новым главным тренером "Енисея"

Дмитрий Аленичев станет новым главным тренером "Енисея", сообщает "Советский спорт".

Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.

В минувшем первенстве ФНЛ "Енисей" занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил "Арсеналу" (2:1, 0:1).
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 10:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.