Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:23
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (4)
Глава Немецкого футбольного союза - о Катаре: крупные турниры не должны проходить в странах, поддерживающих террор (4)
14:10
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется (1)
12:53
Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (17)
Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму (17)
10:04
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Валерий Петраков: у меня нет информации об уходе Солосина в "Анжи"
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал слухи о переходе вратаря Алексея Солосина в "Анжи".
"У меня нет информации о переходе Солосина. Может быть, Алексей ведёт какие-то переговоры, но разговоров с ним на эту тему у меня не было. Да и официальных запросов в клуб по трансферу не поступало. Пока это только слухи: ни мне, ни спортивному директору о переходе ничего не известно, и если бы какая-то информация была, мне бы, конечно, её доложили", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
"У меня нет информации о переходе Солосина. Может быть, Алексей ведёт какие-то переговоры, но разговоров с ним на эту тему у меня не было. Да и официальных запросов в клуб по трансферу не поступало. Пока это только слухи: ни мне, ни спортивному директору о переходе ничего не известно, и если бы какая-то информация была, мне бы, конечно, её доложили", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.