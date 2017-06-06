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Валерий Петраков: у меня нет информации об уходе Солосина в "Анжи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал слухи о переходе вратаря Алексея Солосина в "Анжи".

"У меня нет информации о переходе Солосина. Может быть, Алексей ведёт какие-то переговоры, но разговоров с ним на эту тему у меня не было. Да и официальных запросов в клуб по трансферу не поступало. Пока это только слухи: ни мне, ни спортивному директору о переходе ничего не известно, и если бы какая-то информация была, мне бы, конечно, её доложили", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
Теги: Петраков Томь Анжи
Сегодня, 16:27
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