В. Овчинников: если "Пари НН" планирует вылететь, у команды нормальные результаты

- Если "Пари НН" планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты. Если клуб хочет играть в РПЛ, это совершенно другая песня. Начинать нужно с руководства "Пари НН". Это не первый сезон, когда в команде происходит подобная ситуация.
В четырех сыгранных турах Российской Премьер-Лиги "Пари НН" потерпел четыре поражения с общим счетом 2:9. Команда Алексея Шпилевского проиграла "Краснодару", "Крыльям Советов", "Локомотиву" и "Ростову". Таким образом нижегородцы не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу чемпионата России, находясь на 16-й строчке.
В рамках 5-го тура РПЛ "Пари НН" сыграет на своем поле против махачкалинского "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Пари НН"