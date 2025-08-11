Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен

В. Овчинников: если "Пари НН" планирует вылететь, у команды нормальные результаты

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал результаты "Пари НН" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
- Если "Пари НН" планирует попасть в ФНЛ, у команды нормальные результаты. Если клуб хочет играть в РПЛ, это совершенно другая песня. Начинать нужно с руководства "Пари НН". Это не первый сезон, когда в команде происходит подобная ситуация.

В четырех сыгранных турах Российской Премьер-Лиги "Пари НН" потерпел четыре поражения с общим счетом 2:9. Команда Алексея Шпилевского проиграла "Краснодару", "Крыльям Советов", "Локомотиву" и "Ростову". Таким образом нижегородцы не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу чемпионата России, находясь на 16-й строчке.

В рамках 5-го тура РПЛ "Пари НН" сыграет на своем поле против махачкалинского "Динамо".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится