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Марат Измайлов: понравился энтузиазм руководства "Арарата"

Полузащитник Марат Измайлов рассказал о своем решение продолжить карьеру в "Арарате".

– Для меня футбол – это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.

– Почему в итоге ваш выбор пал на "Арарат"?

– Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.

Пресс-служба "Арарата"
Теги: Измайлов Арарат
Сегодня, 16:53
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№2 Написал: bugimen (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Что за Арарат в Москве? Армянская диаспора чели лепит.

ну да ....клуб так и называется Арарат Москва...тьфу
Регистрация: 28.01.2010
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Что за Арарат в Москве? Армянская диаспора чели лепит.
Регистрация: 21.12.2010
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