Марат Измайлов: понравился энтузиазм руководства "Арарата"

Полузащитник Марат Измайлов рассказал о своем решение продолжить карьеру в "Арарате".– Для меня футбол – это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.– Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.