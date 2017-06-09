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Марат Измайлов: понравился энтузиазм руководства "Арарата"
Полузащитник Марат Измайлов рассказал о своем решение продолжить карьеру в "Арарате".
– Для меня футбол – это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.
– Почему в итоге ваш выбор пал на "Арарат"?
– Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.
Пресс-служба "Арарата"
– Для меня футбол – это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.
– Почему в итоге ваш выбор пал на "Арарат"?
– Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.
Пресс-служба "Арарата"
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