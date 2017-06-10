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Олег Веретенников: рассматриваю предложения о работе, но пока конкретики нет

Бывший футболист волгоградского "Ротора", лучший бомбардир чемпионатов России Олег Веретенников заявил, что имеет варианты продолжения тренерской карьеры в Российской футбольной премьер-лиге и Футбольной национальной лиге, однако конкретики пока нет.

"Контракт с "Оренбургом" закончился, я покинул клубов. Сейчас отдыхаю, рассматриваю предложения о работе. Есть варианты и из РФПЛ, и из ФНЛ. Но пока никакой конкретики, поэтому не могу ничего сказать по поводу своего будущего", - цитирует Веретенникова"Р-Спорт".
Теги: Веретенников
Сегодня, 03:52
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