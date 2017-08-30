"Балтика" объявила о переходе Валерия Чуперки

"Балтика" подтвердила переход полузащитника Валерия Чуперки. Соглашение с хавбеком рассчитано до конца текущего сезона.В минувшем сезоне "Анжи" отдавал 25-летнего игрока в аренду "Томи", за которую тот провел 18 матчей в чемпионате России. Томичи хотели бы продолжить сотрудничество с Чуперкой, который летом стал свободным агентом, но он принял предложение из Калининграда.