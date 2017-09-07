Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Арам Габрелянов: "Арарат" планирует пробиться в ФНЛ в этом сезоне

Медиамагнат Арам Габрелянов высказался о будущем московского "Арарата".

"Арарат" будет играть и дальше. Мы планируем пробиться в ФНЛ в этом сезоне.

Проблем с деньгами нет. Мы выпустим 10 миллионов акций стоимостью 5 тысяч рублей. Их сможет купить любой болельщик клуба", - цитирует Габрелянова Sports.

Напомним, ранее Валерий Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей.
Теги: Арарат
Сегодня, 22:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.