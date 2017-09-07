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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Арам Габрелянов: "Арарат" планирует пробиться в ФНЛ в этом сезоне
Медиамагнат Арам Габрелянов высказался о будущем московского "Арарата".
"Арарат" будет играть и дальше. Мы планируем пробиться в ФНЛ в этом сезоне.
Проблем с деньгами нет. Мы выпустим 10 миллионов акций стоимостью 5 тысяч рублей. Их сможет купить любой болельщик клуба", - цитирует Габрелянова Sports.
Напомним, ранее Валерий Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей.
"Арарат" будет играть и дальше. Мы планируем пробиться в ФНЛ в этом сезоне.
Проблем с деньгами нет. Мы выпустим 10 миллионов акций стоимостью 5 тысяч рублей. Их сможет купить любой болельщик клуба", - цитирует Габрелянова Sports.
Напомним, ранее Валерий Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей.
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