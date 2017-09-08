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Александр Григорян: 90% всех тренеров психически нездоровы, я в их числе

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян прокомментировал домашнюю победу над "Рязанью" (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ.

"Вы всё равно не поверите, если скажу, что верил в победу до конца. И правильно сделаете. Потому что это может сказать человек только психически нездоровый. Открою тайну: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу. Я верил в победу, хотя по игре не было больших для этого оснований.

После первого тайма Павлюченко попросил замену, а у нас кадровые проблемы. Пугин снялся прямо перед игрой, на разминке. Мы несём серьёзные кадровые потери, но так должно было быть.

Что скажу об "Арарате-2"? Я машину не вожу, так как склонен к мечтательности. Не могу концентрироваться на игре. Шеф дал мне водителя. Я хочу уделить внимание нашему дублю. С тренером договорился, что буду иногда принимать участие в тренировочном процессе", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 05:02
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