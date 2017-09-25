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Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян рассказал, как удалось переломить ход матча с "Торпедо".

- Я даже не знал, показывать своей команде сильные стороны соперника или нет, потому что "Торпедо" играет очень хорошо. Игорь Колыванов, с которым я не виделся порядка двух лет, проделал отличную работу. Его молодая команда заставила нас, взрослых мужиков, даже повидавших премьер-лигу, бегать и потеть на протяжении всего матча.

- После финального свистка было видно, что вы сильно разозлились на болельщиков "Торпедо"?

- Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали "поимеем, поимеем". "Торпедовцы" были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…

"Советский спорт"
Теги: Григорян Арарат Торпедо
Вчера, 23:15
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(2)
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Веселый чел!
Регистрация: 15.03.2009
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