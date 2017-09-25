Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян рассказал, как удалось переломить ход матча с "Торпедо".- Я даже не знал, показывать своей команде сильные стороны соперника или нет, потому что "Торпедо" играет очень хорошо. Игорь Колыванов, с которым я не виделся порядка двух лет, проделал отличную работу. Его молодая команда заставила нас, взрослых мужиков, даже повидавших премьер-лигу, бегать и потеть на протяжении всего матча.- Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали "поимеем, поимеем". "Торпедовцы" были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…