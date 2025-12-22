Матчи Скрыть

ЦСКА подыскивает варианты на замену Дивееву — источник

Московский ЦСКА подпишет нового центрального защитника, если команду покинет Игорь Дивеев.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее СМИ сообщали, что Дивеев может быть обменян в санкт-петербургский "Зенит" на нападающего Лусиано Гонду.

Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", армейцы могут найти замену Дивееву в Южной Америке. У клуба уже есть несколько кандидатов. Кроме Игоря Дивеева, в заявке ЦСКА есть еще три номинальных центральных защитника — россияне Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров, а также бразилец Жоао Виктор.

По итогам первой части сезона 2025/2026 ЦСКА с 36 очками расположился на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

