Колыванов не понимает, зачем ЦСКА отдавать Дивеева

Ранее СМИ сообщили, что армейский клуб рассматривает вариант с обменом Дивеева на нападающего "Зенита" Лусиано Гонду.
"Дивеев хорошо чувствует себя в ЦСКА. Он один из лидеров обороны. Не факт, что в "Зените" будет играть и болельщики будут любить. Дивеев — игрок не только обороны ЦСКА, но и национальной сборной. Он один из лучших защитников России. Не понимаю, зачем ЦСКА отдавать лучшего защитника. Его любят болельщики, тренер в него верит. В "Зените" же он может присесть на лавку", — передает слова Колыванова "Чемпионат".
В первой части сезона 2025/2026 Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей, в которых забил 3 мяча. Его гол в матче Суперкубка России-2025 с "Краснодаром" стал единственным и принес армейцам титул.
Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.