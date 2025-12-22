Стало известно, за сколько "Акрон" подпишет Аревало — источник

Об этом ранее сообщали журналист Иван Карпов и "Чемпионат". Сейчас источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Чемпионату" сумму трансфера Аревало в "Акрон".
По сведениям источника, переход футболиста обойдется тольяттинскому клубу в 1,4 млн евро плюс 300 тыс. евро в качестве агентских выплат.
Кевин Аревало является воспитанником "Монтевидео Сити". За основную команду он на данный момент провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс. евро.
