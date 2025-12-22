Бубнов ответил, стоит ли Сафонову оставаться в "ПСЖ"

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о том, стоит ли российскому вратарю Матвею Сафонову продолжать карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Фото: Getty Images

В финале Межконтинентального кубка ФИФА "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). Сафонов в послематчевой серии пенальти отбил четыре удара, а также получил перелом руки, из-за которого может пропустить несколько недель.



"Сафонову ничего не нужно делать. Если объективно, Шевалье не сильнее. Поэтому Матвею не надо дергаться, он в любом случае будет играть. Хочет его Энрике ставить, не хочет — это все ерунда. Там просто нет вратаря, который сильнее Сафонова", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".



В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" 4 матча, в двух из которых отыграл на ноль. В остальных двух встречах россиянин пропустил 3 мяча.