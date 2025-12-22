Матчи Скрыть

"Совершенно сумасшедший". Виктор Гусев - об игроке РПЛ

Комментатор Виктор Гусев высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас очень хорошее поколение появилось - Алексей Батраков, Матвей Кисляк. Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова - приезжают легионеры из разных клубов и говорят: "Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне", - сказал Гусев TACC.

Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18-ти матчах.

