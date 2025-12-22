Батраков рассказал, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев сообщал, что у Батракова было предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в размере 120 млн долларов в год.
"Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать "Локомотиву", и, если будет возможность, хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе. Над космическими 120 миллионами я сильно смеялся", — сказал Батраков "Спорт-Экспрессу".
Позже журналисты заключили, что Шпинев оговорился, рассказывая про 120-миллионную зарплату. Батракову действительно предлагали контракт в Саудовской Аравии, но с зарплатой 10 миллионов в год.
Фото: ФК "Локомотив"