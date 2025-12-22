Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Червиченко считает, что Семак устал от "Зенита"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о выступлениях "Зенита" под руководством Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Червиченко, в питерском клубе необходимы серьезные изменения.

"Семак устал от "Зенита", а "Зенит" — от Семака. Пока они это не поймут, успеха не будет. За счет каких-то административных действий или большого везения «Зенит», конечно, может вернуть золотые медали. Но в последние два года видно, что это уже не тот лидер, который сносил всех долгое время", — передает слова Червиченко Metaratings.

В прошлом сезоне чемпионом России стал "Краснодар", а второе место занял "Зенит". До этого питерский клуб выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть лет подряд.

По итогам первой части сезона 2025/2026 сине-бело-голубые с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" на один балл.

