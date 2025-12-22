Матчи Скрыть

Клуб РПЛ может подписать капитана "Зенита-2"

Капитан "Зенита-2" может перейти в "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, футболист "Зенита-2" отправится на сборы с "Пари НН". После их окончания Кирилл Столбов должен подписать контракт с командой из Нижнего Новгорода.

Российский игрок выступает за "Зенит-2" с начала июля 2023 года. В прошлом сезоне на счету полузащитника 23 матча, 6 голов и 8 результативных передач. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 18-ти матчах.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

