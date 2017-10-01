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Игорь Черевченко: бойцовских качеств у "Химок" не отнять

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал гостевое поражение от "Химок" (0:1) в 16-м туре ФНЛ.

"Бойцовских качеств у "Химок" не отнять. За счёт этого они и выиграли. Много единоборств, из которых хозяева вышли победителями. У нас было два-три момента, но этого мало. Не понравилась мне наша средняя линия. Очень медленно играли, и команда соперника успешно перестраивалась. Отсюда и результат", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Химки Балтика
Сегодня, 16:28
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