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Игорь Колыванов - фанатам: только совместными усилиями мы сможем вернуть "Торпедо" былую славу!

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов обратился к болельщикам, призвав их поддерживать команду, а не причинять вред имиджу клуба, своим поведением.

"Прежде всего хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они приходят на матчи и переживают за команду. Их поддержка помогает нам добиваться положительных результатов, двигаться вперёд, показывать хорошую игру. Но в то же время есть группа болельщиков, которая постоянно выкрикивает нелицеприятные слова в адрес руководства, соперников. Это мешает игрокам, вредит футболу и команде. Клуб вынужден платить штрафы, нас наказывают матчами без зрителей. А ведь мы находимся в непростой ситуации, когда очки терять нельзя. Мы и так, к сожалению, лишимся поддержки болельщиков в важной игре с "Сатурном". Очень прошу наших поклонников направить энергию на боление за команду, а не на причинение вреда имиджу клуба. Только совместными усилиями мы сможем вернуть "Торпедо" былую славу!" — цитирует Колыванова официальный сайт московского клуба.
Теги: Колыванов Торпедо
Вчера, 23:55
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3
(1)
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: patriot
когда есть идея - это несокрушимая сила и мощь!

Вашими устами да медку бы хле-бнуть...
Вы путаете эпохи: это при моноцветном стяге можно было одними идеями выиграть битву со стихией за урожай или с фашизмом за Москву. Сейчас, однако, деньги важнее любых идей. К сожалению.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 00:46) #
  • 0
  •  (2)

Без стадиона ничего не выйдет,так что надо этим так называемым акционерам продать клуб Прохорову.тогда начнется возрождение
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
когда есть идея - это несокрушимая сила и мощь!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
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