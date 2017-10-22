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Евгений Калешин: мы очень довольны победой

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал победу в матче против "Крыльев Советов" (2:1).

"Поздравляю всех болельщиков и весь клуб с победой, думаю, мы ее заслужили. Нам пришлось немного перестроить игру, подстроиться под соперника, потому что у нас были определенные проблемы с составом. Те футболисты, которые вышли сегодня, выложились по максимуму, и мы не позволили ничего сделать сопернику, за исключением голевой контратаки, которую мы, в принципе, могли предотвратить. Забили два очень хороших мяча и сдержали штурм гостей в последние минуты. Мы очень довольны победой, она очень важна", - цитирует Калешина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Кубань Крылья Советов
Сегодня, 18:21
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