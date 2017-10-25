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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Тихий: "Енисей" – безоговорочный лидер ФНЛ, но это все же не ЦСКА и не "Зенит"
Защитник "Луч-Энергии" Дмитрий Тихий, чья команда в 1/8 финала Кубка России прошла "Енисей" (2:1), рассказал, с кем бы хотел встретиться в следующем раунде, а также попросил обратить внимание на команду нового губернатора Приморья.
– Ваша победа над лидером ФНЛ уже тянет на самую громкую сенсацию данной стадии розыгрыша…
– Знаете, я бы все-таки не назвал это сенсацией. Да, "Енисей" – безоговорочный лидер ФНЛ, но это все же не ЦСКА и не "Зенит". Всем, кто прилетает к нам, нелегко. А здесь еще помог быстрый гол. Минуты до 30-й игра была равная, но потом мы сели, отдали инициативу. Не знаю, с чем это было связано. Во втором тайме в целом план выполняли. Я еще не видел повтор, но, мне кажется, когда "Енисей" сравнивал счет, был офсайд. Тем не менее мы нашли в себе силы и вырвали победу, причем имели еще порядка трех моментов.
– В четвертьфинале кого предпочитаете – "Тосно" или "Томь"?
– Я и перед 1/8 финала говорил, что хотел бы сыграть с клубом премьер-лиги – с "Ахматом". А теперь было бы интереснее помериться силами с "Тосно". То, что с клубом из Ленинградской области придется играть в гостях? Ну что ж, все равно.
– Говорят, в "Луче" опять долги.
– Не без этого. Если определенные проблемы, хотя, надеюсь, они будут решены. И от себя лично, и от имени команды хочу попросить нового губернатора края, чтобы он обратил внимание на "Луч". Мы в тяжелом положении.
"Матч ТВ"
– Ваша победа над лидером ФНЛ уже тянет на самую громкую сенсацию данной стадии розыгрыша…
– Знаете, я бы все-таки не назвал это сенсацией. Да, "Енисей" – безоговорочный лидер ФНЛ, но это все же не ЦСКА и не "Зенит". Всем, кто прилетает к нам, нелегко. А здесь еще помог быстрый гол. Минуты до 30-й игра была равная, но потом мы сели, отдали инициативу. Не знаю, с чем это было связано. Во втором тайме в целом план выполняли. Я еще не видел повтор, но, мне кажется, когда "Енисей" сравнивал счет, был офсайд. Тем не менее мы нашли в себе силы и вырвали победу, причем имели еще порядка трех моментов.
– В четвертьфинале кого предпочитаете – "Тосно" или "Томь"?
– Я и перед 1/8 финала говорил, что хотел бы сыграть с клубом премьер-лиги – с "Ахматом". А теперь было бы интереснее помериться силами с "Тосно". То, что с клубом из Ленинградской области придется играть в гостях? Ну что ж, все равно.
– Говорят, в "Луче" опять долги.
– Не без этого. Если определенные проблемы, хотя, надеюсь, они будут решены. И от себя лично, и от имени команды хочу попросить нового губернатора края, чтобы он обратил внимание на "Луч". Мы в тяжелом положении.
"Матч ТВ"
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