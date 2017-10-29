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Погос Галстян: игроки "Арарата" спокойно отреагировали на отставку Григоряна

Вице-президент "Арарата" Погос Галстян, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, заявил, что футболисты московского клуба спокойно отреагировали на решение главного тренера команды Александра Григоряна покинуть свой пост.

"Да, отставки всегда бывают, но у нас опытные ребята, они понимают, что нужно выйти на поле и отработать контракт. Они показали, что профессионально относятся к своему делу — обыграли очень хорошего соперника", - цитирует Галстяна ТАСС.
Теги: Арарат Григорян
Сегодня, 12:47
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