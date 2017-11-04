Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал ничью своей команды в матче против "Олимпийца" (0:0).

"Мы ни в чем сегодня не уступали сопернику. Была равная игра. По содержанию первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Мы неплохо двигались, правильно играли в обороне, ничего не позволив создать хозяевам поля у наших ворот. Увы, после перерыва нам не хватило силенок. А когда нет сил, теряется концентрация, начинается неоправданный брак в простых, казалось бы, ситуациях. Сожалею, что не удалось победить, но это футбол. Нужно забивать, а у нас с этим большие проблемы…" - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Петраков Томь Олимпиец
Сегодня, 23:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.