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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал ничью своей команды в матче против "Олимпийца" (0:0).
"Мы ни в чем сегодня не уступали сопернику. Была равная игра. По содержанию первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Мы неплохо двигались, правильно играли в обороне, ничего не позволив создать хозяевам поля у наших ворот. Увы, после перерыва нам не хватило силенок. А когда нет сил, теряется концентрация, начинается неоправданный брак в простых, казалось бы, ситуациях. Сожалею, что не удалось победить, но это футбол. Нужно забивать, а у нас с этим большие проблемы…" - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
"Мы ни в чем сегодня не уступали сопернику. Была равная игра. По содержанию первый тайм в нашем исполнении мне понравился больше. Мы неплохо двигались, правильно играли в обороне, ничего не позволив создать хозяевам поля у наших ворот. Увы, после перерыва нам не хватило силенок. А когда нет сил, теряется концентрация, начинается неоправданный брак в простых, казалось бы, ситуациях. Сожалею, что не удалось победить, но это футбол. Нужно забивать, а у нас с этим большие проблемы…" - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
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