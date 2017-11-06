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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Заместитель директора "Тюмени": видно, что команда преображается
Заместитель директора "Тюмени" Алексей Харламов рассказал о прогрессе команды.
"После последней игры с "Енисеем" (1:1) было видно, что команда преображается. Появляется игровой почерк, что очень важно. Мы были недовольны этой ничьей, хотя это был матч с лидером! В той игре мы показали хороший футбол, это отменил и тренер соперников. Саламатов? Он пока еще не показывает игры, которую мы ждем. Надеемся, что будет прогрессировать. Он пришел из второй лиги, сейчас демонстрирует свою состоятельность в ФНЛ", - приводит слова Харламова "Спорт День за Днем".
"После последней игры с "Енисеем" (1:1) было видно, что команда преображается. Появляется игровой почерк, что очень важно. Мы были недовольны этой ничьей, хотя это был матч с лидером! В той игре мы показали хороший футбол, это отменил и тренер соперников. Саламатов? Он пока еще не показывает игры, которую мы ждем. Надеемся, что будет прогрессировать. Он пришел из второй лиги, сейчас демонстрирует свою состоятельность в ФНЛ", - приводит слова Харламова "Спорт День за Днем".
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