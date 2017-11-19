Опрос:

Новости партнеров

Евгений Калешин: ориентировочный срок реабилитации Гогниева – три месяца

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин сообщил, что операция нападающего Спартака Гогниева прошла успешно.

"По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно. На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнет выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
Теги: Гогниев Кубань
Сегодня, 15:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.