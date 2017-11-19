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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Калешин: ориентировочный срок реабилитации Гогниева – три месяца
Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин сообщил, что операция нападающего Спартака Гогниева прошла успешно.
"По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно. На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнет выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
"По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно. На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнет выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
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