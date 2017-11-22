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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Маминов: некоторым спокойно после поражения – весной их в "Тюмени" не будет
Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов после матча 25-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (2:4) отметил, что в зимнее трансферное окно в команде произойдут серьезные изменения.
"Резюмировать, по большому счету, нечего. Футбольный год закончился. Будут сделаны серьезные выводы. Изменения окажутся большими. Матч с "Лучом-Энергией" я даже вспоминать не хочу. Как можно было так проигрывать!? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
"Резюмировать, по большому счету, нечего. Футбольный год закончился. Будут сделаны серьезные выводы. Изменения окажутся большими. Матч с "Лучом-Энергией" я даже вспоминать не хочу. Как можно было так проигрывать!? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
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