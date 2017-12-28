Константин Зырянов: буду советоваться со всеми, кто сможет помочь мне дельным советом

Новый главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов рассказал, что недолго думал над предложением руководства клуба возглавить команду ФНЛ.– Если честно, не знаю, как давно руководство решило предложить мне этот пост, - признался Зырянов. - Лично я узнал об этом совсем недавно, несколько дней назад.– Вы поймите, я готовился стать тренером, учился на лицензии "Б" и "А". Поэтому долго думать не пришлось – сразу согласился!– Почему не увидите? Только теперь уже в матчах ветеранов. К тому же, за последние полгода у меня было две операции... Все равно пришлось бы когда-нибудь заканчивать. Я давно себя готовил к этому. Просто пока были силы, играл. Наверное, мог еще немного, но раз поступило такое предложение, грех было отказываться. Не каждый день предлагают стать главным тренером "Зенита", пускай и второй команды.– Мы с ним созванивались. Он всегда по-доброму ко мне относился. Мы прошли с ним долгий путь. Еще в 2009 году удалось поработать в основной команде "Зенита". У нас нет запретных тем, можем поговорить обо всем.– Буду советоваться со всеми, кто сможет помочь мне дельным советом. В том числе и с Давыдовым.