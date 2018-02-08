Константин Зырянов: Анюков сам изъявил желание играть в атаке

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о работе с Александром Анюковым, который зимой перешел из главной команды сине-бело-голубых.– Нет. Фланговый игрок атаки – я бы так сказал.– Саша сам изъявил такое желание (улыбается).– У Саши, как в свое время и у меня в первый год в «Зените-2», акцент делается на слове «играющий». Но если он будет что-то спрашивать – всегда пожалуйста. Однако, мне кажется, Александр сейчас смотрит, наблюдает, как главный тренер ведет занятия, как построен процесс, какая атмосфера в команде. То есть черпает информацию, как и я делал в свое время у Владислава Радимова. И это хорошо. Саше было сложно прямо сейчас закончить с футболом и сразу стать тренером. А так будет плавный переход. За что надо сказать «спасибо» руководству «Зенита».