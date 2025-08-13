Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Гончаренко высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Для меня конкуренция и рост футболистов, когда только они начинают конкурировать с иностранцами, это очень важно. Как у тренера у меня всегда было хорошее подспорье, когда ты не думаешь, какой лимит, кого вставлять, - сказал Гончаренко в "Коммент.Шоу".

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится