Гончаренко высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

- Для меня конкуренция и рост футболистов, когда только они начинают конкурировать с иностранцами, это очень важно. Как у тренера у меня всегда было хорошее подспорье, когда ты не думаешь, какой лимит, кого вставлять, - сказал Гончаренко в "Коммент.Шоу".
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Бывший тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"